So groß sind Asteroiden wirklich

Der Undertaker isst Wings

Mark Calaway, auch bekannt als The Undertaker, ist einer der legendärsten Wrestler überhaupt. Aktuell neigt sich seine Karriere dem Ende zu, der große Abschied soll nach der Survivor Series am Sonntag erfolgen. Doch was macht der Undertaker abgesehen von Wrestling? Zum Beispiel scharfe Wings essen, während er ein Interview gibt: