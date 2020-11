Wie man Pizza auf einem Atom-U-Boot backt

Auf der Jagd nach Bigfoot

Der YouTube-Channel All Gas No Brakes widmet sich Gruppen und Subkulturen, die für manche vielleicht etwas befremdlich wirken. In der aktuellen Folge ist er mit Bigfoot-Jägern unterwegs, die das mystische Wesen mithilfe von Affen-Pheromonen anlocken wollen.