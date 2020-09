Asteroid Bennu ist von Geröll umgeben

Am kommenden Donnerstag soll ein Asteroid in Größe der London Bridge auf die Erde zurasen. Der Asteroid 2014 QJ33 soll sich mit 8,66 Kilometer pro Sekunde unserem Planeten nähern. Seine Größe wird zwischen 48 und 110 Meter geschätzt. Gefährlich soll er nicht sein: Laut NASA wird er mit genügend Sicherheitsabstand – etwa 2,6 Millionen Kilometer – an uns vorbeifliegen.