Meteorschauer mit Feuerkugeln gut zu sehen

Wer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geduldig den Himmel beobachtet, könnte in den Genuss einiger spektakulärer Feuerkugeln kommen. Verantwortlich dafür ist der Höhepunkt des Tauriden-Meteorschauers, der jetzt in der nördlichen Hemisphäre und damit auch in Europa gut zu sehen ist. Genau genommen handelt es sich bei den Tauriden um zwei Meteorströme. Während die südlichen bereits Anfang November ihren Höhepunkt hatten, ist es nun mit den nördlichen Tauriden soweit.

Wenige, aber kräftige Sternschnuppen

Während die in unseren Breitengraden bekannten Perseiden im August mit einer großen Anzahl an Sternschnuppen glänzen, sind die Meteorschauer der Tauriden von weitaus weniger Meteoren gekennzeichnet. Es braucht also viel Geduld, um einen verglühenden Partikel des Kometen Encke, der für die Schauer verantwortlich ist, tatsächlich am Himmel zu erspähen. Doch die Belohnung fällt laut Astronomen dafür umso größer aus.