Seltenes Video zeigt, wie Meteoroid die Erde streift

Vor einigen Tagen ist ein kleiner Himmelskörper in die Erdatmosphäre eingetreten, wurde aber wieder in die Weiten des Weltalls zurückkatapultiert. Das komme nicht allzu häufig vor, schreibt die Europäische Raumfahrtagentur ESA auf ihrer Website.

Noch seltener werden diese raren Ereignisse von einer Kamera eingefangen. Am 22. September war das Glück auf der Seite der Himmelsbeobachter und ein so genannter Earthgrazer wurde von den Kameras des Global Meteor Network aufgezeichnet. Der Meteoroid ist in den frühen Nachtstunden über Norddeutschland und den Niederlanden in die Erdatmosphäre eingetreten.