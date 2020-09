Näher als Satelliten: Asteroid fliegt knapp an der Erde vorbei

Erst am 18. September wurde der Asteroid 2020 SW vom Mt. Lemmon Observatory im US-Bundesstaat Arizona entdeckt. Bereits am 24. September um 11:18 UTC wird der Gesteinsbrocken der Erde am nächsten kommen, wahrscheinlich über Neuseeland und Australien.

Dabei wird seine Distanz zur Erdoberfläche lediglich 0.07 LD (Distanz zwischen Erde und Mond) beziehungsweise 28.254 Kilometer betragen. Das ist deutlich näher an der Erde als die geostationären Wettersatelliten, die unseren Planeten in einer ungefähren Höhe von 35.000 Kilometer umkreisen. 2020 SW hat einen Durchmesser von lediglich 4,5 bis 10 Meter und erreicht eine Geschwindigkeit von rund 27.900 km/h.