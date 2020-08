Asteroid kommt einen Tag vor US-Präsidentschaftswahl

Entfernung

Die Entfernung am 2. November 2020 zur Erde wird Vorausberechnungen zufolge 0.0028 Astronomische Einheiten bzw. rund 420.000 Kilometer betragen. Sollte 2018VP1 in unsere Atmosphäre eindringen, würde er aufgrund seiner geringen Größe in der Atmosphäre verglühen.

Seine Größe ist auch der Grund, warum er von der NASA nicht in der Liste der gefährlichen Objekte geführt wird. Jene müssen einen Durchmesser von mindestens 140 Meter aufweisen.

2020 QG

Erst vor wenigen Tagen sorgte ein anderer Asteroid weltweit für Schlagzeilen. Am 16. August 2020 ist der Himmelskörper 2020 QG so nah an der Erde vorbeigeflogen wie kein anderer Asteroid zuvor. Der Abstand zu unserem Planeten betrug dabei nur 2.950 Kilometer.