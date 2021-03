Meteor explodierte laut NASA so heftig, dass Gebäude wackelten

Eine gigantische Explosion war vor wenigen Tagen am Himmel von Vermont zu sehen. Auch Gebäude wackelten.

Augenzeugen im Nordosten der USA (Massachusetts, New Hampshire, Maine, New York) sowie in Kanada berichteten vor wenigen Tagen, dass sie einen gigantischen Feuerball gesehen haben, schreibt die NASA auf Facebook.

Man habe diese Berichte analysiert und dabei festgestellt, dass ein Objekt, das wahrscheinlich ein Fragment eines Asteroiden war, über Vermont aufgetaucht sei, heißt es. Er sei in einer Höhe von 84 Kilometern über dem Mount Mansfield State Forest gesichtet worden, mit einer Geschwindigkeit von 21 Kilometer pro Sekunde nach Nordosten unterwegs gewesen und 53 Kilometer über Beach Hill in Orleans County verbrannt, so die NASA. „Ein nettes kleines Feuerwerk, gesponsort von der Mutter Natur“, scherzte die NASA zudem.