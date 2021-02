Diese 5 ungewöhnlichen Dinge hat Perseverance zum Mars gebracht

19.02.2021

Die Ingenieure des Mars-Rovers haben Microchips mit Namen und eine Münze zu Ehren von Sherlock Holmes verbaut.

Der Mars-Rover Perseverance, der gestern auf dem Roten Planeten gelandet ist, wurde für seine Mission mit vielen Instrumenten ausgestattet. Die sollen unter anderem die Suche nach Leben ermöglichen. Die Ingenieure haben bei der Konstruktion allerdings auch ein paar versteckte Hinweise oder ungewöhnliche Materialien verbaut. 11 Millionen Namen Die NASA hat, wie schon bei Curiosity, auch bei Perseverance Microchips verbaut. Bei der Kampagne "Send Your Name To Mars" (Sende deinen Namen zum Mars) konnten Menschen auf der ganzen Welt ihren Namen einsenden. 10.932.295 Namen wurden auf 3 Microchips verewigt.

© NASA/JPL-Caltech

Neben den Namen sind auch die 155 Essays gespeichert, die Schüler eingereicht hatten, um Perseverance einen Namen zu geben. Die 3 Chips wurden auf einer Platte befestigt, die selbst an die Geschichte der NASA erinnert. Darauf zu sehen sind Erde, Sonne und Mars, die mit Morse-Code verbunden sind. Übersetzt steht dort: "Explore as one". Erinnerung an die Corona-Pandemie Der Mars-Rover flog im Juli 2020 ins All, während die ganze Welt bereits mit der Corona-Pandemie zu kämpfen hatte. Das NASA-Team integrierte eine Aluminiumplatte zu Ehren von Mitarbeitern im Gesundheitsbereich.

© NASA/JPL-Caltech

Zu sehen ist eine abgewandelte Form des Caduceus, dem Berufszeichen für Ärzte. Die Schlange umschlingt einen Stab auf dessen Spitze die Erdkugel sitzt. Sind wir allein? Eine der technischen Neuerungen von Perseverance ist die Marscam-Z. Sie besteht aus 2 Zoom-Kameras, die hochauflösende Farbaufnahmen übermitteln sollen. Um sie zu kalibrieren wurde eine Platte mit Farbflächen in Weiß, Grautönen, Schwarz, Grün, Blau und Braun erstellt. Auf dieser Platte steht "Two Worlds, One Beginning" (Zwei Welten, ein Anfang).

© NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/University of Copenhagen

Zusätzlich wurden kleine Zeichnungen, unter anderem von Cyanobakterien, Farn, Dinosauriern, einem Mann und einer Frau integriert. Auf dem Bild nicht zu sehen ist eine winzige Inschrift auf dem Rand der Platte: "Sind wir alleine? Wir kamen hierher, um nach Lebenszeichen zu suchen und Proben des Mars für Studien auf der Erde zu sammeln. Für diejenigen, die folgen, wünschen wir eine sichere Reise und die Freude an der Entdeckung." SHERLOC Das "Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals" oder kurz SHERLOC ist eine Instrument am Roboter-Arm von Perseverance. Zusammen mit der Kamera WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering) wird der Marsboden analysiert.

© NASA/JPL-Caltech

Darin verbaut ist eine Münze, die aus Polycarbonat, einem Material das für Helmvisiere genutzt wird. Darauf steht die Adresse des berühmten Detektivs: 221b Baker(street). Die Münze ist zudem ein Fundstück für Geocacher. Ebenfalls integriert wurde Material für verschiedene Raumanzüge. Man will so kontrollieren, wie es sich verhält, wenn es den gefährlichen Bedingungen auf dem Mars ausgesetzt ist. Für die Feineinstellung der Instrumente wurde zudem ein winziges Stück eines Mars-Meteoriten eingesetzt. SuperCam Ein solches Gestein kam auch an anderer Stelle zum Einsatz. Die SuperCam ist ein Laser-Instrument, die Steine pulverisiert und so ihre Zusammensetzung bestimmt.

Eine Scheibe Mars-Meteorit in der Hand der NASA © NASA/JPL-Caltech