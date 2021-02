Leben am Mars: Software aus Österreich hilft bei der Suche

"Planetenwissenschaftler müssen sich für ihre Analyse wirklich in 3D bewegen können, so wie sie es in der Natur auch machen würden. Sie sehen sich dort eine Struktur von vielen verschiedenen Perspektiven an. Nachdem wir noch keine Geologen zum Mars schicken können, holen wir uns ein Stück Mars zur Erde und ermöglichen im virtuellen Raum genau das, was Geologen normalerweise im Feld tun", erklärt Christoph Traxler, Forscher am VRVis und Koordinator für das Forschungsgebiet Smart Worlds.

Suche nach Überresten von Leben

Für die Vermessung bietet das Programm viele Werkzeuge an. Forscher können etwa verschiedene Bodenschichten voneinander trennen und ihre Struktur analysieren. "Das gibt ihnen Aufschluss darüber, wie der Ablagerungsprozess zustande kam und welche physikalischen Prozesse dafür verantwortlich sind", sagt Traxler.

Bei der Suche nach Überresten von Leben ist das besonders wichtig. So könne man Erdschichten erkennen, die früher feucht waren und sie von anderen Schichten unterscheiden, die durch die Marswinde aufgeschichtet wurden.