Das sind die besten Memes zur Mars-Landung

Auch in Online-Netzwerken wurde der Touchdown des US-Rovers Perseverance am Roten Planeten gefeiert.

Wenig überraschend kommt bei vielen von ihnen Matt Damon, der in dem 2015 veröffentlichten Science-Fiction-Drama "Der Marsianer" einen auf dem Planeten zurückgelassenen Astronauten spielt, prominent vor. "Das ist großartig", hieß es etwa in einem Tweet. "Herzlichen Glückwunsch an alle, die geholfen haben, Matt Damon zu finden. Bringen wir ihn wieder nach Hause."

In anderen Tweets wurden bekannte Gesichter und Motive in Bilder von der Marsoberfläche kopiert. So fand etwa auch Bernie Sanders in Fäustlingen den Weg auf den Roten Planeten.