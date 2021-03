Tausende erdnahe Asteroiden entdeckt

Im Vorjahr wurden so viele Asteroiden wie noch nie beobachtet. Tausende waren bis dato unbekannt.

Während die Welt im Pandemie-Jahr vielerorts still stand oder sich zumindest vorübergehend langsamer drehte, kann dies für die Asteroidenforschung nicht behauptet werden. Denn mit exakt 2958 bisher unbekannten erdnahen Asteroiden wurden 2020 so viele fliegende Brocken entdeckt wie noch nie zuvor, berichtet das Fachmagazin Nature. Die meisten Asteroiden wurden von NASA-Programm Catalina Sky Survey erspäht, das mit drei Teleskopen in Arizona den Weltraum absucht. Minimond und Raketenbauteil Unter den über 1500 entdeckten erdnahen Objekten befand sich unter anderem der "Minimond" 2020 CD3, der vom Gravitationsfeld der Erde eingefangen wurde und mehrere Jahre um die Erde kreiste. Der gerade einmal drei Meter große Gesteinsbrocken konnte sich im April vergangenen Jahres schließlich von der Anziehungskraft der Erde befreien und machte sich wieder in die Weiten des Alls auf.

Ein weiterer angeblicher Minimond, der von den Pan-STARRS-Teleskopen in Hawaii entdeckt wurde, entpuppte sich am Ende allerdings nicht als Asteroiden-Besucher aus dem All. Beim Objekt 2020 SO handeltet es sich offenbar um einen Raketenantrieb, den die NASA im Jahr 1966 auf einer Mission zum Mond abgestoßen hatte und offenbar seitdem um die Erde sauste. Neben dem Objekt wurden allerdings 1152 tatsächliche Asteroiden von Hawaii aus entdeckt. Einige nahe Besucher Wirklich gefährliche Situationen gab es 2020 keine, auch wenn 107 Asteroiden die Erde mit weniger Abstand als eine Monddistanz passierten. Während der nur einige Meter große 2020 VT4 im November in nur 380 Kilometer Höhe über die Erdoberfläche hinwegfegte und damit einen neuen Rekord aufstellte, hätte der Asteroid 2020 QG bei einem Eintritt in die Erdatmosphäre für mehr Wirbel gesorgt. Er besaß immerhin die Größe eines Autos und flog in 2950 Kilometern Entfernung vorbei.

