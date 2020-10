Video: Asteroid fliegt zwischen Erde und Mond durch

Zwischen Erde und Mond

Der Asteroid mit der Bezeichnung 2020 UF3 flog am 22. Oktober in einer Entfernung von 42.000 Kilometer an der Erde vorbei. Das sind lediglich 11 Prozent der durchschnittlichen Entfernung Erde-Mond (0,11 LD). Die Größe des Asteroiden schätzt die NASA auf einen Durchmesser zwischen 5 und 11 Meter.

Der Himmelskörper war dabei mit einer Geschwindigkeit von 22 Kilometer pro Sekunde oder etwas mehr 79.000 km/h unterwegs. Entdeckt wurde 2020 UF3 übrigens erst 2 Tage bevor er an der Erde vorbeigeflogen ist.