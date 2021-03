Größter Asteroid des Jahres kommt heute

Der Asteroid 2001 FO32 passiert die Erde am Sonntag. Die geringste Entfernung wird er am frühen Abend aufweisen.

Am heutigen Sonntag, den 21. März 2021 passiert der voraussichtlich größte Asteroid des Jahres die Erde. Der Himmelskörper mit der Bezeichnung 2001 FO32 und einem Durchmesser von mehreren Hundert Metern wird sich der Erde bis auf etwa 2 Millionen Kilometer nähern, teilte die NASA mit. Das sei mehr als fünfmal so weit wie die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Die geringste Entfernung zur Erde wird er um 17:03 MEZ haben.

Obwohl das Objekt sicher an der Erde vorbeifliegen wird, zählt es laut NASA zu den „potenziell gefährlichen“ Objekten. In diese Kategorie fallen alle Himmelskörper, die Berechnungen zufolge der Erde auf bis zu 0,05 Astronomische Einheiten oder 7,48 Millionen Kilometer nahe kommen und über 140 Meter Durchmesser haben. Sie gelten als "gefährlich", weil bereits kleinere Abweichungen in der Umlaufbahn zu einer Kollision führen könnten.