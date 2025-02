Kosmisches “Feuerwerk” überrascht Astronomen

Astronomen staunen derzeit über ein Lichtspektakel, das von einem supermassiven Schwarzen Loch ausgelöst wird. Sagittarius A* befindet sich im Zentrum der Milchstraße und liegt etwa 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernt, im Sternbild Schütze (Sagittarius).

Das erstaunliche „Feuerwerk“ wurde in einer rotierenden Scheibe beobachtet, die das Schwarze Loch umgibt, erklärten die Forscher kürzlich im Fachmagazin The Astrophysical Journal Letters. In dieser sogenannten Akkretionsscheibe befinden sich Gas und Plasma, die strömen und dabei flackern. Dieses extrem weit entfernte Lichtschauspiel konnten die Astronomen mit Infrarot- und Röntgeninstrumenten messen.

In unserer Milchstraße

Solche „kosmischen Feuerwerke“ erlebe man zwar häufiger bei supermassereichen Schwarzen Löchern, erklärte der Forscher Farhad Yusef-Zadeh gegenüber NPR. Das nun dokumentierte Spektakel rund um Sagittarius A* sei jedoch etwas Besonderes, weil sich das Schwarze Loch im Vergleich zu anderen relativ nahe an der Erde befinde.

Die Lichtausbrüche treten unregelmäßig auf und können von wenigen Sekunden bis zu mehreren Stunden andauern. „Da mehrere Ausbrüche nacheinander auftreten, ist es wie ein Feuerwerk, bevor es wieder still wird. Das passiert mehrmals am Tag“, erklärt Yusef-Zadeh. Auch die Helligkeit des „Feuerwerks“ variiere. Ein Video der Northwestern University zeigt das Flackern im Zeitraffer – es sind Teleskopaufnahmen über eine Dauer von 9 Stunden.

Magnetfelder kollidieren

Forscher vermuten, dass die hellen Ausbrüche durch sehr turbulente Magnetfeldaktivitäten entstehen, die unter hohem Druck ablaufen. Wenn Magnetfelder miteinander kollidieren, setzen sie energiereiche Teilchen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit frei, die die helle Strahlung verursachen könnten. Das ist mit Sonneneruptionen vergleichbar.

Das Schwarze Loch analysierten die Forscher mithilfe einer Infrarotkamera des James-Webb-Weltraumteleskops. Eine Spezialkamera dokumentierte Sagittarius A* in den Jahren 2023 und 2024. Durch die Beobachtung dieses und anderer Schwarzer Löcher sowie der Vorgänge in ihrem Umfeld können Wissenschaftler mehr darüber herausfinden – etwa über ihre Masse, Gravitation und die dortigen magnetischen Aktivitäten.