Seltener Meteorit in Tirol gefunden

An der Universität Innsbruck konnte kürzlich ein außergewöhnlicher Meteoriten-Fund bestätigt werden.

Man habe aufgrund seiner Oberflächenstruktur auf den ersten Blick erkennen können, dass es sich bei dem Objekt um einen Meteoriten handelt, erklärt Jürgen Konzett von der Uni Innsbruck in einer Aussendung.

In Tirol konnten bislang lediglich 3 Meteoriten-Funde wissenschaftlich bestätigt werden. Ende April brachte dann ein anonymer Finder ein rundliches, metallisch glänzendes Objekt an das Institut für Mineralogie und Petrographie der Universität Innsbruck.

Erster Eisenmeteorit in Österreich

Um den wissenschaftlichen Beweis anzutreten und um weitere, unter anderem mikrochemische und spektroskopische Analysen durchführen zu können, hätten die Wissenschafter eine Probe des Meteoriten genommen.

Bereits nach ersten Untersuchungen stand fest: Der in der Umgebung von Innsbruck entdeckte, etwa 4 Kilogramm schwere Findling aus dem All ist der erste jemals in Österreich gefundene Eisenmeteorit.