Mann wird Millionär, nachdem Meteorit in sein Haus einschlägt

Mehr als 1 Million Euro wert

Die Fotos, die Hutagalung auf Facebook veröffentlichte, haben schnell das Interesse von Meteoriten-Sammler und Wissenschafter auf sich gezogen. Der US-amerikanische Meteoriten-Experte Jared Collins kaufte Hutagalung den Gesteinsbrocken ab und verkaufte ihn gleich an einen weiteren Meteoriten-Sammler weiter. Derzeit wird der kohlige Chondrit an der Universität von Arizona sachgemäß aufbewahrt.

Die genaue Verkaufssumme hat Hutagalung nicht verraten. Er hat allerdings angedeutet, dass der Verkaufspreis mehr als 1 Million Pfund (1.1 Millionen Euro) beträgt. In Indonesien müsste er für so viel Geld rund 30 Jahre lang arbeiten, so Hutagalung.