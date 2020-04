Erster Todesfall durch einen Meteoriten nachgewiesen

Dem Bericht zufolge soll der Mann auf einem Hügel in Sulaimaniyya im damaligen Osmanischen Reich unterwegs gewesen sein, als der Meteorit einschlug und ihn traf. Der lokale Gouverneur habe am 13. September den ersten Bericht über den Unfall erhalten, ein weiterer Bericht sei am 8 Oktober an die Zentralregierung gegangen. Am 9 Oktober haben man dann den Sultan informiert. Die Teile des Meteoriten, die man finden konnte, wurden nach Istanbul gebracht. Die Forscher erklären, dass es sich bei den Manuskripten um offizielle Regierungsdokumente handele. Daher gebe es keinen Grund, ihren Inhalt anzuzweifeln.

Erster Todesfall

Meteoriten sind die Überreste von Himmelskörpern, die nicht in der Atmosphäre verglühen und auf der Erde einschlagen. Der jüngste große Einschlag, bei dem 1.200 Menschen verletzt wurden, fand 2013 in der russischen Stadt Tscheljabinsk statt. 2016 dementierten NASA-Wissenschaftler die Behauptung, ein Mann in Indien sei 1929 durch einen Meteoriteneinschlag gestorben. Damit wäre der nun entdeckte Fall aus dem Osmanischen Reich der erste dokumentierte Tod durch einen Meteoriten.