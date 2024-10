Die besten Apps für Mastodon, Bluesky und Co

Neben vielen alternativen Client-Apps, die in der Zwischenzeit entstanden sind, gibt es mittlerweile auch Crossplattform-Angebote, die alles in einer App versammeln.

OpenVibe

OpenVibe will der Zersplitterung der Plattformen Herr werden, die seit der Übernahme von Twitter vorangeschritten ist. Konkret können wir mit der App Bluesky, Mastodon und Nostr unter einen Hut bringen. Einmal heruntergeladen, kann von jeder Plattform ein Account in der App hinterlegt werden. Die Anmeldung findet mit den jeweiligen Accounts statt, OpenVibe bringt dann alles in eine App.

Das Ergebnis ist eine gesammelte Timeline, in der wir die Beiträge aller Plattformen einsehen können. Neben der klassischen Follower-Timeline gibt es unter anderem auch Discover, Popular with Friends oder auch individuelle Timelines, die wir beispielsweise aus Listen der verschiedenen Dienste erstellen. Innerhalb der Timeline erkennen wir die jeweilige Plattform meist am „@“, tippen wir auf einen Post, wird die Plattform-Herkunft aber extra ausgewiesen.

Optisch ist OpenVibe auf Hochglanz poliert, Medieninhalte werden ohne Probleme dargestellt. Und auch das Posten, Reposten und Zitieren ist hier kein Problem. Setzen wir einen neuen Post ab, können wir wählen, ob dieser auf allen Plattformen erscheinen soll oder nur auf ausgewählten. In Zukunft soll außerdem auch Threads integriert werden, derzeit ist die Auswahl noch mit einem „Coming Soon“ ausgegraut.

OpenVibe ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.