Wer beim Twitter-Verkauf am meisten Geld verdient

Parag Agrawal Der derzeitige CEO von Twitter folgte Dorsey nach. Zuvor war er seit Oktober 2017 Twitters Technikchef. Aufgrund der Abmachungen würde er Geld bekommen, wenn er seinen Job verliert. Laut einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht, würde er im Falle eines „Change-in-Control“-Events (CiC) ausbezahlt werden – also wenn das Unternehmen von der Börse genommen wird, was Musk vorhat. Dann stehen ihm 38,7 Millionen US-Dollar zu. Außerdem hat er noch 128.000 Aktien, die ihm 7 Millionen US-Dollar einbringen sollten.

Sarah Personette

Die CCO von Twitter (Chief Customer Officer) kann sich bei einem CiC über 11,2 Millionen US-Dollar Abfindung freuen. Ihre 143.000 Aktien sind zusätzliche 7 Millionen US-Dollar wert.

Die Mitarbeiter*innen

Twitter-Mitarbeiter*innen hatten die Möglichkeit, bis zu 50 Prozent ihres Gehalts in Aktienoptionen zu bekommen. Insgesamt hätten so 21,7 Millionen Aktien an das Personal ausgegeben werden können, was 2,2 Milliarden von Musks US-Dollarn entspräche. Der Durchschnittspreis für diese Optionen liegt bei 27 US-Dollar. Wenn die Mitarbeiter*innen sich also entschließen ihre Optionen zu nutzen, könnten sie bei dem von Musk gebotenen Preis von 54,20 US-Dollar pro Aktie gut verdienen.

Twitter-Mitarbeiter*innen konnten außerdem Aktien um 15 Prozent günstiger kaufen. 2021 haben sie so 2,2 Millionen Anteile zu einem Durchschnittspreis von 31 US-Dollar gekauft. Das entspricht einem Gewinn von fast 75 Prozent. Außerdem wurde weitere 1,5 Millionen Twitter-Aktien an Mitarbeiter*innen verteilt, die durch Übernahmen und Zukäufe ins Unternehmen gekommen sind.

Alle Mitarbeiter*innen sind damit nicht zufrieden. Einige hofften, dass der Kurs weiter steigen werde. Im Vorjahr überschritt der Aktienkurs etwa ein paar Mal die 70-US-Dollar-Marke, was weit mehr als die von Musk gebotenen 54,20 US-Dollar ist. Allerdings stürzte der Kurs zu Jahresende ab und lag etwa im März 2022 zwischenzeitlich bei nur 33 US-Dollar.

Die Investmentfirmen

Vanguard Group

Die Investmentgruppe war Mitte April noch der größte Aktionär von Twitter. Durch diverse Fonds hält sie 10 Prozent der gesamten Twitteranteile. Musk muss dafür 4,5 Milliarden US-Dollar zahlen.

Morgan Stanley

Die Investmentgruppe ist nach Elon Musk der drittgrößte Aktionär von Twitter. Die 8,5 Prozent der Unternehmensanteile sind jetzt 3,5 Milliarden US-Dollar wert.

BlackRock und State Street

Beide Investmentfirmen halten je 4,75 Prozent von Twitters Firmenanteilen. Musk zahlt dafür jeweils 2 Milliarden US-Dollar.