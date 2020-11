Die Zukunft der NASA: Klimaschutz statt Mondspaziergang

Es ist der Beginn einer neuen Ära der US-Weltraumfahrt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird ein SpaceX-Shuttle die erste reguläre Crew von US-Boden zur Internationalen Raumstation ISS bringen. Nach dem erfolgreichen Testflug zweier Astronauten Ende Mai fliegt die NASA in Kooperation mit Elon Musks privater Firma nun gleich vier Weltraumfahrer ins All.

Die Mission ist in vielerlei Hinsicht historisch. Zum einen wird es mit einer Dauer von einem halben Jahr die längste Mission, die jemals von US-Boden aus gestartet ist. Die Crew steht für Diversität. Neben dem weißen Commander Mike Hopkins fliegen mit Victor Glover und Shannon Walker auch ein Afroamerikaner und eine Frau zur ISS. Der Japaner Soichi Noguchi komplettiert das Team, das sechs Monate lang auf der ISS forschen wird.

Private Raumfahrt

Die Mission, die unter dem Namen „Crew-1“ läuft, gilt auch als endgültiger Durchbruch der privaten Raumfahrt. Erst vor wenigen Tagen wurde SpaceX von der NASA für bemannte Flüge zertifiziert. In den kommenden 15 Monaten sind 7 Missionen geplant – ein enormer Erfolg für Tesla-Gründer Elon Musk, der allen Widrigkeiten zum Trotz seine Vision einer günstig operierenden, privaten Weltraumfirma realisieren konnte.