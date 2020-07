Auch NASA-Rover nutzt günstige Mars-Reisesaison 2020

Tonnenschwerer Rover

Am Donnerstag, den 30. Juli soll der US-Rover Perseverance laut Plan seine Reise antreten. Im Februar 2021 soll er am Mars landen. "Der Rover ist eine Klasse für sich", meint der Raumfahrtexperte Eugen Reichl. Die 2,7 Milliarden Dollar teure Maschine ist mit rund einer Tonne etwas schwerer als der äußerlich sehr ähnliche Rover Curiosity, der seit 2012 am Mars ist.

Er wird in einem ehemaligen Flussdelta im Jezero-Krater auf dem Mars nach Lebensspuren suchen. Dabei wird er Bodenproben nehmen, die mit einer europäisch-amerikanischen Folgemission 2031 zurück zur Erde transportiert werden sollen. Laut Reichl sei dies aus momentaner Sicht aufgrund der technischen Schwierigkeit "der heilige Gral" der Raumfahrt.

Perseverance wird außerdem eine Drohne absetzen. "Ingenuity" ("Genialität") soll das erste Fluggerät auf einem anderen Planeten sein.