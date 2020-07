Arabische Mars-Mission erfolgreich gestartet

Die erste arabische Mars-Mission „Al Amal“ ist erfolgreich gestartet. Die Arabischen Emirate haben den Satelliten, der den Namen „Hoffnung“ trägt, per japanische Rakete am Sonntag ins All geschickt. Seine Aufgabe: Das Wetter am Mars beobachten. Die futurezone hat berichtet.

Al Amal ist die erste interplanetarische Mission der Emirate. Untersucht werden sollen Wetterveränderungen auf dem Roten Planeten, die sowohl im Laufe des Tages als auch im Verlauf der Jahreszeiten entstehen. Die gesammelten Informationen sollen auch für internationale Forscher verfügbar sein.