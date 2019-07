NASA-Video zeigt spektakulären Notfall-Test der Orion-Kapsel

2024 sollen US-Astronauten wieder zum Mond fliegen. Und zwar mit dem Orion-Raumschiff der US-Raumfahrtbehörde NASA. Nach eigenen Angaben wurden die Orion-Notfallsysteme erfolgreich getestet. Die Kapsel habe auf eine simulierte Notfallsituation beim Start, wie geplant reagiert, hieß es von der NASA.

Wie das Video der NASA zeigt, ist in knapp zehn Kilometern Höhe innerhalb von Millisekunden die Trennung der Kapsel, in der die Crew sitzen würde, vom Rest der Rakete eingeleitet worden. Bei dem etwa dreiminütigen Test waren keine Menschen an Bord.