Hinweis auf älteste Flüssigkeit unseres Sonnensystems gefunden

„Wir wissen, dass es reichlich Wasser im frühen Sonnensystem gab. Aber es gibt nur wenige Hinweise auf die chemische Zusammensetzung oder den Säuregehalt dieser Flüssigkeiten, obwohl das entscheidend für die Entwicklung von Aminosäuren ist und damit auch mikrobiellem Leben“, so Lee White, Hauptautor der Studie, die im Fachmagazin PNAS erschien. Die Analyse des Teams ergab, dass die kristallisierten Magnetit-Ablagerungen im Meteoritengestein wie Himbeeren geformt sind.

Voraussetzung für Leben auf der Erde

Damit so eine Struktur entsteht, müssen sie in einer natriumreichen, alkalischen und flüssigen Umgebung entstanden sein. Diese Bedingungen würden beste Voraussetzungen für das Entwickeln früher Lebensformen bieten, so die Forscher. Sind ihre Ergebnisse korrekt, könnten es die These untermauern, dass Meteoriteneinschläge ein Auslöser für das Entstehen von Leben auf unserem Planeten waren. Da der Tagish-Lake-Meteorit mit keiner Flüssigkeit in Berührung gekommen ist, seit er auf der Erde aufschlug, könnten diese Funde auf die Anfänge des Sonnensystems zurückdatiert werden.

„Aminosäuren sind wesentliche Bausteine ​​des Lebens auf der Erde, aber wir müssen noch viel darüber lernen, wie sie sich zuerst in unserem Sonnensystem gebildet haben“, sagt Beth Lymer, Mit-Autorin der Studie. Desto mehr Variablen man aber bestimmen könne, desto besser könne man verstehen, wie sich aus den Molekülen Lebewesen entwickelt haben.