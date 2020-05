Flüssiges Wasser am Mars: Zu kalt für Leben

Forscher vermuten, dass 40 Prozent der Mars-Oberfläche zumindest zeitweise mit Flüssigkeit bedeckt sein könnten. Neuen Erkenntnissen zufolge dürfte es sich dabei nicht um Frisch-, sondern extrem salziges Wasser handeln. Eine Simulation zeigt, dass hinreichend flüssige Sole im nördlichen Breitenkreis des noch unzureichend erforschten Planeten vorzufinden sein könnte.

Frischwasser hingegen kann laut Sciencenews am Mars dauerhaft nicht existieren. Auf der Oberfläche ist es nämlich zu kalt, sodass es schnell gefriert oder in die dünne Atmosphäre des Planeten siedet. Salzwasser aber hat einen anderen Gefrierpunkt und ist daher in flüssiger Form länger vorhanden. Ein Leben soll dennoch unwahrscheinlich sein.

6 Stunden am Stück

Entdeckt wurden die Salze – sogenannte Perchlorate – von NASA Curiosity und Phoenix Lander. Das Team rund um Weltraumforscher Edgard Rivera-Valentín vom Lunar and Planetary Institute in Houston hat eine Simulation gestartet, um mehr über das Salzwasser bei Mars-Bedingungen zu erforschen.