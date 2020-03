Forscher finden Hinweis auf frühes Leben auf dem Mars

Organische Verbindungen, die Thiophene genannt werden, kommen auf der Erde in Kohle, Rohöl und (seltsamerweise) in weißen Trüffeln vor. Nun wurden solche Thiophene auch am Mars entdeckt. Dies sei ein Hinweis auf ein früheres Leben auf dem Roten Planeten, wie Astrobiologen der Washington State University und der Technischen Universität Berlin erklären.

Die Wissenschaftler gehen in einem Artikel im Wissenschaftsmagazin Astrobiology einer möglichen Entstehungsgeschichte der organischen Verbindungen auf dem Mars nach. Sie legen nahe, dass ein biologischer Prozess, an dem höchstwahrscheinlich Bakterien beteiligt waren, für die Existenz der Thiophene verantwortlich ist.