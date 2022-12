Magnete für Windräder aus Meteroiten-Mineral

Zu dieser Gruppe zählen die 17 chemischen Elemente Neodym, Lanthan, Cer, Terbium, Praseodym, Dysprosium, Erbium, Europium, Gadolinium, Holmium, Lutetium, Promethium, Samarium, Scandium, Thulium, Ytterbium und Yttrium

44 Millionen Tonnen Seltenerd-Oxide befinden sich laut einer Studie der US Geological Survey im chinesischen Boden. Halb so viel umfasst der zweitgrößte Vorrat in Vietnam

Supermagnet

9 von 10 Neodym-Permanentmagneten kommen aus China