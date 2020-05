Neue Technologie holt seltene Erden aus Elektroschrott

Europa

Europa

McNeil

USA

Neodym

Dysprosium

China

Chinas

McNeil

Längerfristig soll auch ineine Verwertungskette aufgebaut werden, jedoch frühestens in drei bis fünf Jahren. “In denist es einfacher, weil die Recycling-Bemühungen noch nicht so weit fortgeschritten sind wie in”, erklärt. In drei Jahren sollen in den100 bis 150 Tonnenundaus Abfällen gewonnen werden. Das ist zwar ein geringes Volumen, soll sich aber trotzdem rechnen. “Dadurch, dassfast alle derzeit nutzbaren Vorkommen Sltener Erden kontrolliert und der Bedarf ständig steigt, müssen neue Quellen erschlossen werden. Der Aufbau von Abbaustätten außerhalbist aber extrem teuer und dauert lange”, sagt. Alternative Technologien, etwa das Gewinnen der Elemente aus Unterwasservorkommen oder dem All, sind derzeit lediglich Wunschträume.

“Wir haben bereits viele Interessenten, mit denen wir verhandeln. Die wollen unseren Prozess in ihre Werke integrieren. Aus China gibt es ebenfalls schon Interesse. Zwar liegen dort große Vorkommen, aber der Bedarf wächst ebenfalls stark”, sagt McNeil. Zudem muss um geringe Mengen der Elemente zu fördern mit großem Aufwand wertloses Material abgebaut werden. “Wir haben 2010 scon einen Zusammenbruch des Marktes für die Elemente der Seltenen Erden gesehen und mehrere Preisanstiege, das Interesse sollte also hoch bleiben”, sagt McNeil. Andere Seltene Erden könnten, wenn die Nachfrage und damit die Profitabilität weiter steigt, ebenfalls schon bald in Reecycles Angebot aufgenommen werden.