Windows Intelligence statt Copilot: Microsoft könnte Apple kopieren

Hat das letzte Stündlein von Microsofts Copilot bereits geschlagen? Wie jüngste Updates des Windows-11-Codes andeuten, könnte das Unternehmen seinen smarten Assistenten in " Windows Intelligence " umbenennen. Damit folgt man der Nomenklatura des Konkurrenten Apple.

Dass KI-Assistenten ihre Namen ändern, ist keine Seltenheit - man erinnere sich nur an Google Bard, das schrittweise in Bard with Gemini und dann nur noch Gemini umbenannt wurde. Das gleiche Schicksal könnte nun Microsofts Copilot ereignen.

"Windows Intelligence" als Teil von Security Update

Dass Microsoft zu "Windows Intelligence" umschwenkt, wäre allerdings dennoch überraschend, nicht nur wegen der Nähe zu Apple AI-Feature "Apple Intelligence". Microsoft nutzte früher bereits die Bezeichnung "Windows Intelligence" in seinem Code - allerdings für bestimmte Windows-Security-Updates, wie WindowsLatest schreibt.

Auch der Name "Windows AI" wurde bereits Anfang des Jahres gesichtet. Möglich ist, dass Windows AI der alte Name für die KI-Funktionen in Windows war.

Unklar ist auch, was mit der Marke "Copilot+ PC" geschieht - die neuesten KI-Notebooks, die vom Qualcomm-Chip Snapdragon X betrieben werden. Eine Umbenennung zu Windwows Intelligence Plus? Wohl eher nicht.