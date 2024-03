Laut Microsoft sind Nutzer zu dumm, um Copilot richtig zu nutzen

Derzeit werben alle Anbieter von KI-Chatbots um Nutzer*innen. Egal ob Google, Microsoft oder OpenAI - sie alle wollen das beste Produkt haben. Microsoft wirbt derzeit sehr intensiv für seine Software Copilot, Windows-Nutzer*innen kommen derzeit kaum daran vorbei.

ChatGPT ist Favorit

Der KI-Chatbot soll seinen Nutzer*innen eigentlich die Arbeit abnehmen. Allerdings sind nicht alle Tester*innen von Microsofts KI-Assistent überzeugt. Viele sind sich einig, dass ChatGPT von OpenAI in seiner Gesamtperformance besser als Microsofts Copilot abschneidet.

Laut Angestellten von Microsoft, mit denen Business Insider gesprochen hat, fällt das Kunden-Feedback für Copilot derzeit eher durchwachsen aus: Die am weitesten verbreitete Copilot-Version für Microsoft 365 bekomme derzeit eher gemischte Rückmeldungen. Viele Nutzer*innen schreiben in ihrem Feedback, dass ChatGPT besser als Copilot sei.

Copilot sei kein Autopilot

Auf diesen Vorwurf reagiert Microsoft, indem es die Schuld auf die Copilot-Nutzer*innen selbst schiebt: „Es ist ein Copilot, kein Autopilot. Man muss mit ihm arbeiten“, meinte ein Microsoft-Mitarbeiter etwa. „Wenn Sie nicht die richtige Frage stellen, wird er trotzdem sein Bestes geben, um Ihnen die richtige Antwort zu geben und er kann Ihnen Dinge abnehmen“.

Die unterschiedlichen Ergebnisse von Copilot und ChatGPT führt Microsoft auf die verschiedenen Datengrundlagen der Chatbots zurück. Copilot habe demnach eine viel schmälere Datenbasis als ChatGPT und könne daher nicht als ebenbürtig betrachtet werden.

Nachhilfe für Nutzer*innen

Jetzt will Microsoft den unzufriedenen Copilot-Nutzer*innen mit speziellen Schulungen unter die Arme greifen. Gemeinsam mit einem Partnerunternehmen arbeitet man an Erklärvideos, die den richtigen Umgang mit der Software erläutern sollen. Mithilfe dieser Anleitungen sollen die Nutzer*innen dann lernen, passendere Fragen an den KI-Assistenten zu stellen.

Allerdings ist das nicht das erste Mal, dass Microsoft so einen Versuch startet. Ähnliche Erklärungen haben in der Vergangenheit nicht dazu beitragen können, dass Copilot besser performt.