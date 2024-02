China vermeldet Geschwindigkeitsrekord bei Hyperloop-Zug

05.02.2024

In einer 2 Kilometer langen Vakuum-Röhre soll ein Zug so schnell gefahren sein wie noch nie zuvor.

In China soll ein neuer Geschwindigkeitsrekord mit einer supraleitenden Magnetschwebebahn aufgestellt worden sein. Das staatliche Unternehmen Third Academy of China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) spricht sogar von einem Durchbruch. Die Erkenntnisse daraus sollen den Weg für einen Hyperloop-Zug im Land ebnen. Wie schnell genau die Magnetschwebebahn unterwegs war, wurde nicht gesagt, berichtet die South China Morning Post. Der bisherige Rekord von 623 km/h vom Oktober 2023 sei allerdings übertroffen worden. Laut CASIC konnte erstmals auch ein stabiles Schweben in der 2 Kilometer langen Röhre erreicht werden, der beinahe ein Vakuum erzeugt wurde. Der vorherige Rekord wurde nicht in einer Vakuumumgebung aufgestellt.

Hyperloop-Zug soll mit 1.000 km/h fahren Das Projekt zielt darauf ab, Hochgeschwindigkeitszüge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.000 km/h zu entwickeln. Damit wäre man nicht nur schneller als andere Hochgeschwindigkeitszüge, sondern auch schneller als der Flugverkehr. China arbeitet bereits seit Jahren daran, seine Metropolen mit einem Netz von Hochgeschwindigkeitszugtrassen zu verbinden, die eine Alternative zu Flugverbindungen darstellen sollen. ➤ Mehr lesen: Bis zu 800 km/h: China zeigt neuen Hochgeschwindigkeitszug Chinas staatliche Eisenbahngesellschaft will ab 2025 etwa den neuen Zug CR450 einsetzen, der im Regelbetrieb mit einer Geschwindigkeit von 400 km/h unterwegs sein soll (die futurezone berichtete). Mit Magnetschwebebahnen ist man noch schneller. Durch die supraleitende Magnetschwebetechnologie gibt es nämlich keine Reibung zwischen Gleisen und Zug, wodurch höhere Geschwindigkeiten ermöglicht werden. Kürzere Strecken dieser Magnetschwebebahnen gibt es in China bereits: Erst 2021 rollte der erste 600-km/h-Zug in China aus der Produktionshalle.