1000 km/h: Chinesischer Ultra-Hochgeschwindigkeitszug geplant

Die Magnetschwebebahn wird in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang gebaut.

In China wird derzeit ein Ultra-Hochgeschwindigkeitszug geplant, der mit über 1000 km/h fahren soll. Das berichtet das staatliche Nachrichtenmedium Global Times vor wenigen Tagen. Auch die Tageszeitung People's Daily berichtet darüber. Die Magnetschwebebahn wird in Harbin, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang, gebaut. Möglich wird die hohe Geschwindigkeit mithilfe einer Vakuumröhre, wie es heißt. Hauptverantwortlich für das Projekt ist das Unternehmen World Artery. In der Region soll dadurch vor allem der Tourismus profitieren, wie es heißt.

Die Herausforderungen für das Projekt sind vielfältig. So müsse vor allem die Sicherheit gewährleistet sein. Auch der Zustand der Vakuumröhre muss permanent überwacht werden. Laut einem Zug-Experten von der Shanghai Tongji University sei es auch denkbar, dass manche Passagiere mit den hohen Geschwindigkeiten schlecht umgehen können.