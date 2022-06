So sieht es aus, wenn ein TGV zur Straßenbahn wird

Für eine Konferenz wurde ein französischer Hochgeschwindigkeitszug über Straßenbahngleise in Brno gezogen.

380 km/h kann der Hochgeschwindigkeitszug TGV auf bestimmten Strecken erreichen. Im Schritttempo fuhr der Zug vor einigen Tagen durch die Straßen von Brno . In der zweitgrößten tschechischen Stadt fand von 7. bis 9. Juni die Konferenz Rail Business Days statt. Der TGV war dabei eines der großen Ausstellungsstücke. Den nächtlichen Transport des Zuges über das Straßenbahnnetz der Stadt sieht man in einem YouTube-Video.

Vorgeschmack auf die Zukunft

Im Schritttempo wird der TGV von einer Diesellok gezogen. Zahlreiche Schaulustige ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Vor seiner Ankunft in Brno war der TGV bereits in Prag zu sehen. Die Anwesenheit des Hochgeschwindigkeitszuges in Tschechien hat einen konkreten Zweck.

Riesiges Infrastruktur-Projekt

Die Tschechische Republik plant nämlich, zwischen Prag und Brno eine Hochgeschwindigkeitseisenbahnstrecke zu errichten. Die 200 Kilometer zwischen den Städten sollen künftig mit 350 km/h zurückgelegt werden können. Nach Westen wird die Strecke bis nach Deutschland führen, berichtet das International Railway Journal. Der Bau der Strecken soll allerdings erst 2025 oder Anfang 2026 beginnen.