Chinesischer Magnetschwebeschlitten stellt Weltrekord auf

In China fährt bereits die schnellste Magnetschwebebahn der Welt. Die Armee testet Railguns und Magnetkatapulte für Flugzeugträger. Zur Weiterentwicklung der Technologie wurde nun in der Stadt Jinan ein neues Testzentrum eröffnet. Gleich zu Beginn wurde darin bereits ein Weltrekord gebrochen, wie chinesische Fernsehsender berichten, schreibt die Asia Times .

"Dieses Projekt hat hohe Bedeutung für die rasche Entwicklung von fortschrittlicher schwerer Ultra-High-Speed-Ausrüstung in China", heißt es in einem TV-Bericht laut der South China Morning Post. Die Magnetschwebebahn in Shanghai, die den Flughafen Pudong mit der Stadt verbindet, ist ein deutsches Produkt. In Zukunft sollen Magnetschwebebahnen und ähnliche Produkte aus heimischer Produktion kommen.