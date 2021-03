„Eine Magnetschwebebahn löst Europas Probleme nicht“

Statt rasanter Maglevs sollen genau getaktete, komfortable Züge Europas Städte verbinden, meint Siemens-Mobility-CEO Michael Peter.

China und Japan wetteifern gerade um die schnellsten Zugverbindungen der Welt. Zwischen Shanghai und Ningbo bzw. Tokyo und Nagoya sollen künftig Maglevs, also Magnetschwebebahnen, mit über 500 km/h dahinbrausen. Siemens Mobility, einer der Big Player im internationalen Bahngeschäft, will bei der Rekordjagd nicht mitmachen. In Wien wurde vor kurzem das Design der neuen Nightjets vorgestellt. Sie verkörpern ganz gut, wohin die Reise des Unternehmens gehen soll, sagt CEO Michael Peter im Gespräch mit der futurezone. Schlafen statt rasen "Nachtzüge sind ein Element, um Städte effektiver miteinander zu verbinden. Wenn man über Nacht von Wien nach Berlin fahren möchte, geht es nicht darum, die Maximalgeschwindigkeit auszunutzen, sondern morgens ausgeschlafen anzukommen." Die ÖBB feierten mit ihren Nightjets zuletzt große Erfolge, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Die neue Generation der Züge soll laut Peter "genau so sein, wie wir uns Bahnfahren immer vorgestellt haben."

Kapselhotel Das Wichtigste dabei sei: "Man muss im Zug machen können, was man in anderen Verkehrsmitteln nicht machen kann, etwa spielen, fernsehen, plaudern, Zeitung lesen und schlafen. Unsere Nachtzüge sind als Wohlfühloase designt." Neben Abteilen für zwei Personen mit eigenem Badezimmer wird es künftig Abteile für vier Personen sowie so genannte "Minisuites" geben. Sie sind quasi die rollende Version der berühmten Kapselhotels. Für die neuen Nightjets wurden laut Peter "Quantensprünge" beim Komfort gemacht. Individuelle Klimaregelung und länderübergreifende WLAN-Versorgung zählen ebenso dazu, wie verbesserte Schalldämmung, mobilfunkdurchlässige Fensterscheiben und Waggonräder auf Drehgestellen, deren Gewicht um 40 Prozent reduziert wurde. Die Passagiere sollen in den Nightjets laut Peter alles vorfinden, "was man sich wünscht, um entspannt einen Urlaub zu beginnen". "Verkehr wird zurückkommen" Der Bahnverkehr insgesamt habe durch die Corona-Krise klarerweise einen Rückgang erlitten. Siemens Mobility sei allerdings mit einem großen Auftragsbestand gut durch die Krise gegangen. "Natürlich hatten wir höhere Ziele, aber am wichtigsten ist, dass es uns gelungen ist, keine Produktionsstätten zu schließen und das trotz hoher Ausgaben für Forschung und Entwicklung", sagt Peter. Für den kommenden Sommer erhofft sich der CEO eine Normalisierung. "Der Verkehr wird schnell zurückkommen. Das Bedürfnis, Verwandte zu besuchen oder zu verreisen, haben viele." Schnell... Langfristig profitiere das Unternehmen von der Dekarbonisierung des Verkehrs, um den Klimawandel zu bremsen. "Das Ziel der EU ist klar. Bis 2030 soll der Schnellverkehr mit Zügen verdoppelt werden." Neben gemütlichen Nachtzügen seien schnelle Verbindungen zwischen Städten nämlich schon notwendig. "Eine 4 Stunden lange Zugfahrt, um von Wien nach München zu kommen, ist gerade noch konkurrenzfähig mit dem Flugzeug, insbesondere wenn man Anfahrtswege und Abfertigung am Flughafen dazurechnet. Aber wenn man die Strecke mit dem Zug in 2 Stunden schafft, dann würde keiner mehr über einen Flug nachdenken." Freilich seien für rasche Verbindungen zwischen Städten in ganz Europa auch noch einige Weichenstellungen bei der Infrastruktur notwendig. Das Zugbeeinflussungssystem ETCS müsse etwa flächendeckend zum Einsatz kommen. Auf politischer Seite brauche es verbesserte Zulassungsverfahren für Züge. Dass Zughersteller sich in jedem Staat an spezifische Vorgaben halten müssen, sei ein klarer Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Verkehrsmitteln. "In diesem Punkt muss die Politik noch genauer hinschauen, wenn das Ziel 2030 erreicht werden soll."

