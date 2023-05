100-km-Netzwerk: Elon Musk will Las Vegas weiter untertunneln

Elon Musks The Boring Company (TBC) will das Tunnel-Netzwerk unter Las Vegas um 40 Kilometer erweitern. Dadurch soll der „Vegas Loop“ als unterirdisches Transportsystem eine Gesamtlänge von rund 100 Kilometern bekommen. Damit verfolgt Elon Musk das Ziel, den Verkehr in Las Vegas zu entlasten. Dabei werden Passagier*innen in Tesla-Autos von einem Punkt zum anderen transportiert.

Diese Erweiterungspläne wurden von der zuständigen Kommission des Landkreises Clark County, Nevada, genehmigt. 6 Stimmen hatten dem Eintrag die Erlaubnis erteilt. Dafür musste die TBC-Anwältin Stephanie Allen jedoch zusichern, dass die Kosten des Projekts zur Gänze vom Unternehmen übernommen werden, und nicht auf die Steuerzahler*innen entfallen würden.