Chinas 450 km/h schneller Zug soll ab 2025 eingesetzt werden

Der neue Zug CR450 soll andere Hochgeschwindigkeitszüge in den Schatten stellen.

Chinas staatliche Eisenbahngesellschaft will ab 2025 einen neuen Zug einsetzen, der in Sachen Geschwindigkeit neue Maßstäbe setzen soll. Der CR450 soll im Regelbetrieb bis zu 400 km pro Stunde zurücklegen können. Im experimentellen Modus sollen bis zu 450 km/h möglich sein, wie es in einem Bericht der South China Morning Post (SCMP) heißt. Noch heuer soll der Prototyp und die Tests für den neuen Zug abgeschlossen sein. Im Jahr darauf soll dann der Regelbetrieb starten.

Im Juni wurden Tests für die High-Tech-Komponenten des Zuges erfolgreich durchgeführt. Dabei wurden sogar Geschwindigkeiten von 453 km/h erreicht. Die schnellsten konventionellen Hochgeschwindigkeitszüge in China, genannt Fuxing, halten derzeit den Rekord mit einer Betriebsgeschwindigkeit von 350 km/h. Ihr maximales Tempo liegt bei 420 km/h.