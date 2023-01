Chinas Hyperloop absolviert erste Tests

China setzt auf Hochgeschwindigkeitszüge und will einen eigenen Hyperloop bauen. Erste Tests verliefen positiv.

Ein Hyperloop-System hat in China erste Tests absolviert. Die Transport-Kapsel war jedoch nur mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h unterwegs, wie die South China Morning Post berichtet. Ziel ist es, dass künftig Passagier*innen mit 1.000 km/h oder mehr transportiert werden können.

2 Kilometer lange Teststrecke

Bei den 3 Testläufen in Daton nahe Peking wurden kritische Komponenten des Systems getestet, um sich für künftige Experimente vorzubereiten. Die Vakuumröhre, in dem die Transportkapsel unterwegs war, ist bisher nur 2 Kilometer lang. In den kommenden Jahren soll die Strecke auf 37 Kilometer ausgeweitet werden.