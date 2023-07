Chinesischer Zug stellt neuen Geschwindigkeitsrekord auf

Die schnellsten konventionellen Hochgeschwindigkeitszüge in China, genannt Fuxing, fahren derzeit mit 350 km/h, der höchsten Betriebsgeschwindigkeit der Welt. Ihr maximales Tempo liegt bei 420 km/h.

Übertroffen von Magnetschwebebahn

Übertroffen werden konventionelle Eisenbahnen von Hochgeschwindigkeitszügen auf Magnetschwebebahnen. Mit Hilfe elektromagnetischer Technologie schweben die Züge dabei über der Schiene, um Reibung zu vermeiden und so noch höhere Geschwindigkeiten zu erzielen.

China, das über das größte Eisenbahnnetz der Welt verfügt, betreibt etwa den Shanghai Transrapid in Shanghai. Dieser ist in der Lage, ein maximales Tempo von 500 km/h zu erreichen.

Die Magnetschwebetechnologie wird jedoch nicht überall in China eingesetzt. Mit den CR450-Zügen will die Volksrepublik daher die Geschwindigkeit seines bestehenden Zugnetzes erhöhen. Anfang dieses Jahres gaben chinesische Behörden an, der CR450 stünde kurz vor der Fertigstellung. Er dürfte die Fuxing-Schnellzüge, die China derzeit in Betrieb hat, ergänzen.

