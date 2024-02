Diese KI-Features sollen mit iOS 18 auf die iPhones kommen

21.02.2024

Apple muss liefern und seine Geräte mit generativer Künstlicher Intelligenz ausstatten - so wie Google und Samsung.

Apple steht unter Zugzwang. Während Samsung und Google ihre Smartphones mit vielversprechenden KI-Funktionen ausstatten, spielt die Künstliche Intelligenz diesbezüglich auf den iPhones bislang eine Nebenrolle. Das macht die Investor*innen nervös. Tim Cook versuchte zu beruhigen und teilte ihnen mit, dass Apple "extrem viel Zeit und Arbeit" in KI-Technologien steckt. Es ist höchst ungewöhnlich, dass der Apple-CEO selbst die Erwartungen in die Höhe schraubt. Und so soll iOS 18 das größte Update in der Geschichte der iPhones werden, wie es in einigen Leaks heißt. Dementsprechend werden beim kommenden Betriebssystem die KI-Features im Mittelpunkt stehen und die User-Experience auf eine Stufe heben. ➤ Mehr lesen: Diese Produkte wird Apple nächstes Jahr vorstellen

Diese Elemente in iOS 17 könnten bereits das neue iOS-18-Design andeuten © Screenshot / Florian Christof

Wo kommt die KI zur Anwendung? Auf Basis durchgesickerter Informationen lässt sich bereits erahnen, in welchen Bereichen auf den iPhones künftig Künstliche Intelligenz eine Rolle spielen wird und welche KI-Funktionen erwartet werden. Ähnlich wie ChatGPT oder Googles Gemini arbeitet auch Apple an einem Large Language Model (LLM) namens Ajax oder auch AppleGPT genannt. Es soll unter anderem eine deutlich natürlichere Kommunikation mit Siri ermöglichen. Das Sprachassistenzsystem sowie die Shortcut-App sollen dadurch in der Lage sein, wesentlich komplexere Aktionen zu verstehen und auszuführen. Auch mehrere Aktionen hintereinander sollen mit nur einem Sprachbefehl möglich sein. ➤ Mehr lesen: 14 versteckte iPhone-Tricks, die jeder kennen sollte

So könnte das neue iPhone 16 aussehen - Konzept von TheAppleHub © Screenshot / X / @theapplehub

KI soll unterstützen Die KI soll auch in Pages, Keynote und Numbers integriert werden. Dort werde sie Zusammenfassungen, Formatierungen oder Textvorschläge ermöglichen. Auch zur Content-Produktion soll die KI dort verwendet werden können. Die Künstliche Intelligenz soll auch in Messages zur Anwendung kommen und ähnliche Funktionen ermöglicht: Nachrichten verfassen, Antworten generieren und Kommunikationsverläufe zusammenfassen. Es könnte auch sein, dass AppleGPT direkt in die Tastatur verbaut wird und in praktisch allen Apps verwendet werden kann. ➤ Mehr lesen: 10 versteckte Easter Eggs in macOS Fotos bearbeiten mit KI Auch wenn es diesbezüglich noch sehr wenige Leaks gibt, wäre es wenig verwunderlich, wenn auch die Photos-App sowie der darin integrierte Editor mit KI-Funktionen ausgestattet werden würde. Objekte ausradieren und verschieben, dynamische Verschönerungen und zahlreiche andere KI-Editier-Features wären denkbar. Zugutekommen sollen die neuen Funktionen auch der Spotlight-Suche, einem neuen Wellness-Coaching-Feature und automatisch generierten Playlists in Apple Music. Darüber hinaus sollen auch Xcode durch die Künstliche Intelligenz profitieren - in erster Linie das Schreiben und Testen von Code ➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy S24 im Test: So schlägt sich das KI-Handy