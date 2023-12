Diese Produkte wird Apple nächstes Jahr vorstellen

2023 wird als jenes Jahr in die Apple-Geschichte eingehen, in denen der iPhone-Hersteller in die virtuelle Realität eingestiegen ist und seine erste smarte Brille präsentiert hat.

Ob dieser Meilenstein rühmlich oder unrühmlich in den Annalen festgeschrieben wird, wird sich erst zeigen. Apples Vision Pro soll jedenfalls im Frühjahr auf den Markt kommen, was mit Spannung erwartet wird.

Welche Produkte man sich vom Technologiekonzern aus Cupertino im kommenden Jahr noch erwarten darf, haben wir hier zusammengefast.

