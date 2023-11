MacBook Pro mit M3 im Test: Top Performance, frecher Preis

Am neuen MacBook Pro mit M3-Chip gibt es kaum etwas auszusetzen - wäre da nicht die waghalsige Preisgestaltung.

Was ist überhaupt neu am MacBook Pro?

Maße & Gewicht: 1,55 / 31,26 / 22,12 (H/B/T in Zentimeter); 1,55 Kilogramm

Makelloser Bildschirm

Beim Bildschirm handelt es sich um 14,2 Zoll großes Liquid Retina XDR Display. Das ist nichts anderes als ein Mini-LED-Screen mit einer von 3.024 x 1.964 Pixel. Die adaptive Refresh-Rate reicht bis 120 Hz, die permanente maximale Helligkeit gibt Apple mit 1.000 Nits an, die kurzzeitige Peak-Helligkeit mit 1.600 Nits.

Am Display gibt es nicht das geringste zum Aussetzen: Es ist wahnsinnig hell, kontrastreich und stellt die Farben wunderschön natürlich dar. Ratsam ist es ein dunkles Wallpaper zu verwenden, dann fällt der dicke Balken-Notch gar nicht allzu sehr auf.

Die Performance

Wer hauptsächlich im Browser unterwegs ist, so manche Bürotätigkeiten mit Pages, Word, Excel, Keynote oder PowerPoint erledigt und andere Alltäglichkeiten vorhat, braucht sich um die Leistung des neuen M3-MacBook-Pro keine Gedanken zu machen. In einem solchen Fall ist man nämlich mit einem Ferrari in einer 30er-Zone unterwegs.

Interessanter wird es dann bei der Bildbearbeitung. Öffnet man eine mehrere hundert MB große Bilddatei mit Photoshop, gibt es kaum wahrnehmbare Verzögerungen. Bei der Bearbeitung einer solchen Bilddatei werden sämtliche Änderungen in Echtzeit übernommen - Wartezeiten entstehen absolut keine.

Die neue GPU-Architektur gepaart mit dem M3 soll laut Apple dafür sorgen, dass das Rendering bis zu 2,5-mal mal schneller über die Bühne geht als bei der M1-Chip-Familie. Außerdem kommt damit zum ersten Mal "Dynamic Caching", Hardware-beschleunigtes Raytracing und "Mesh Shading" auf den Mac.

