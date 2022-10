Welches iPad soll ich mir kaufen?

Die neuen Modelle von Apples iPad machen das Line-up so verwirrend wie noch nie. Eine Kaufberatung für Unentschlossene.

Am Freitag den 27. Oktober gingen Apples neues iPad (10. Generation) sowie neue iPad Pros (2022) in Österreich in den Verkauf. Wer sich ein neues Apple-Tablet zulegen möchte, hat jetzt damit die Wahl zwischen 6 verschiedenen Geräten, von denen viele am ersten Blick kaum voneinander zu unterscheiden sind. Ich gehe folgende Geräte durch, gereiht vom günstigsten bis zum teuersten iPad. iPad (9. Generation)

iPad (10. Generation)

iPad mini

iPad Air

iPad Pro 11 Zoll

iPad Pro 12,9 Zoll

iPad (9. Generation) Das derzeit günstigste Apple-Tablet ist das iPad der 9. Generation (futurezone-Test), das ab 429 Euro verkauft wird. Es ist das einzige iPad mit dem alten Design, bei dem der Displayrand an den kurzen Seiten noch dicker ist. Somit ist es auch das letzte mit einem Home-Button unterhalb des Displays, der gleichzeitig als Fingerabdruckscanner gilt. Außerdem ist es das einzige aktuelle iPad mit Lightning- anstelle eines USB-C-Anschlusses.

iPad 9. Generation © Thomas Prenner

Wer ein iPad vorwiegend zum Browsen im Web, zum Betrachten von Fotos oder für das ein oder andere Spiel sucht, ist mit dem günstigsten Apple-Tablet immer noch sehr gut bedient. Apples A13 Bionic-Chip ist immer noch stark genug, um all diese Aufgaben zu erledigen. Das Tablet ist außerdem mit dem Apple Pencil der ersten Generation kompatibel, das heißt, man kann auch handschriftliche Notizen machen oder in verschiedenen Apps seinem Zeichendrang nachgehen. iPad (10. Generation) Wer all das obige mit seinem Tablet machen will, kann das mit dem iPad der 10. Generation (ab 579 Euro, futurezone-Test) noch eine Spur flotter erleben. In dem Tablet ist der neuere Apple 14 verbaut, was für mehr Leistung (und vermutlich längeren Apple-Support mit Updates) sorgt. Noch auffälliger ist das überarbeitete Design. So kommt das 10.-Generation-iPad mit einem schmäleren Rahmen. Power-Button und Fingerabdruckscanner wandern an den Gehäuserand. Der größte Vorteil des 10er-iPads ist, neben dem schnelleren Chip, der Umstieg auf das weitverbreitete USB-C. Abgesehen davon und vom neuen Design bekommt man für die 150 Euro Aufpreis letztlich einige Kleinigkeiten: Der Screen ist eine Spur größer, die Frontkamera etwas besser und das iPad unterstützt 5G und WiFi 6. Außerdem unterstützt das neuere iPad die neueren Smart-Folio-Tastaturen mit Touchpad.

Das kuriose Laden des Apple Pencils beim iPad der 10. Generation © Florian Christof

Etwas kurios ist Apples Pencil-Politik. So ist das günstigste USB-C-iPad nur mit dem Stift der ersten Generation kompatibel, der allerdings nur via Lightning geladen werden kann. Apples Antwort: Ein Adapter, der den Stiften ab sofort beiliegt, aber auch separat gekauft werden kann. iPad Mini (6. Generation) Etwas älter und trotzdem teurer ist das iPad Mini (ab 649 Euro, futurezone-Test). Wer ein besonders kompaktes iPad möchte, kommt an dem Mini nicht vorbei. Im Vergleich zu den bereits besprochenen Tablets hat es obendrein mit dem A15 einen schnelleren Chip. Darüber hinaus ist es mit dem neueren Apple Pencil der 2. Generation kompatibel. Jener ist genauer und kann einfach geladen werden, indem man ihn magnetisch an das Gehäuse klemmt.

iPad Mini © Thomas Prenner

Wer gerne eine Tastatur verwenden möchte, sollte sich beim iPad Mini bewusst sein, dass es keine entsprechende Kombination aus Hülle und Keyboard von Apple gibt. Man muss also auf Bluetooth-Tastaturen von Drittanbietern zurückgreifen. iPad Air (5. Generation) Eines der spannendsten Geräte im Line-up ist das aktuelle iPad Air (ab 769 Euro, futurezone-Test). Der Name ist mittlerweile einigermaßen irreführend, da das Tablet weder markant dünner noch leichter als die anderen iPads im Sortiment ist. Dafür kommt Apples hauseigener M1-Chip zum Einsatz, der auch bei den MacBooks verbaut ist. Das heißt, das Tablet bietet eine gehörige Portion mehr Leistung als die zuvor besprochenen Geräte. Das ist dann relevant, wenn man rechenintensive Multimedia-Anwendungen, wie Bild- oder Videobearbeitung, mit dem Tablet ausführen möchte. Auch ist es das günstigste Apple-Tablet, das die neue Multitasking-Funktion Stage Manager unterstützt.

© Thomas Prenner

Darüber hinaus kann es mit Smart Folio Tastaturen sowie dem neuesten Appel Pencil genutzt werden. Jener wird magnetisch am Gehäuserand geladen, es braucht also keinen nervigen Adapter. iPad Pro 11 Zoll (4. Generation) und 12,9 Zoll (6. Generation) Das aktuelle iPad Pro mit 11 Zoll ist Generation 4 (ab 1.049 Euro), die 12,9-Zoll-Version Generation 6 (ab 1.449 Euro). Beide kommen mit dem neuen Apple M2-Chip, der im Vergleich zum M1 noch einmal mehr Leistung bietet. Außerdem sind es sind die einzigen iPads mit 120Hz-Display und der Hover-Funktion für den Apple Pencil. Letzteres erlaubt es dem Gerät, den Stift schon dann zu erkennen, wenn er 12 Millimeter über dem Display gehalten wird. Dazu gibt es auf der Rückseite zusätzlich eine Weitwinkel-Kamera für all die, die gerne mit dem Tablet filmen oder fotografieren.

© Thomas Prenner