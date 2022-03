Apple iPad Air im Test: Was das günstigste M1-Gerät kann

Mit gut 460 Gramm ist das Air (warum heißt es eigentlich noch so?) kein Leichtgewicht. Es lässt sich aber dennoch längere Zeit problemlos bequem in der Hand halten.

Hält man das Tablet im Hochformat in der Hand, hat man den Power-Button auf der rechten Seite der oberen kurzen Kante des Tablets - also perfekt, um ihn mit dem rechten Zeigefinger zu erreichen. Benutzt man das Tablet im Querformat, befindet sich der Button links am seitlichen Rahmen auf der langen Kante. Hier ist es empfehlenswert, zumindest auch den linken Zeigefinger zu hinterlegen, um das Tablet in dieser Situation entsperren bzw. die biometrische Authentifizierung für andere Apps - wie etwa Passwortmanager - zu verwenden.

Eine gute Figur machen die Lautsprecher, die in den kurzen Kanten des Tablets untergebracht sind. Die Platzierung macht Sinn, denn wenn man sich ein Video im Querformat ansieht, hat man den Sound rechts und links für ein Stereo-Erlebnis. Der Sound ist ordentlich, wenngleich ich sie im Alltag dennoch nur als absolute Notlösung für längeren Musik- oder Filmgenuss sehen würde. Kopfhörer oder eine Bluetooth-Box sind immer noch um Welten besser.