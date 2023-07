iPadOS 17 Beta ist da: Die neuen Funktionen im Test

Neue Lockscreen-Designs und -Widgets

Wer die Sperrbildschirm-Design von den aktuellen iPhones her kennt, wird von iPadOS 17 nicht allzu überrascht sein. Die Features und Einstellungsmöglichkeiten sind nahezu deckungsgleich mit iOS 16 beziehungsweise iOS 17 Beta.

Weil aber ein iPad ein größeres Display hat, können auf dem iPad-Lockscreen deutlich mehr Widgets platziert werden - zumindest im Landscape-Mode. Im Porträt-Modus (Hochformat) ist die Anzahl der Widgets, wie bei den iPhones, auf 4 quadratische Icons beschränkt.

Design-mäßig hält Apple die Zügel ziemlich straff, was einen einheitlichen und gut aufeinander abgestimmten Look garantiert. So werden die Widgets im Querformat ausschließlich in einer Spalte am linken Bildschirmrand dargestellt. Woanders lassen sich die kleinen Icons nicht platzieren.