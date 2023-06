iOS 17 im Test: Die neuen Funktionen ausprobiert

Ich habe mir die Developer-Version von iOS 17 organisiert und all jene neuen Funktionen ausprobiert, die bereits zur Verfügung stehen. Einige der angekündigten Features werden erst im Laufe der nächsten Wochen und Monate dazukommen.

Aktive Widgets von Drittanbietern gibt es derzeit noch nicht, sollten aber in nächster Zeit dazukommen. Dann wird man vermutlich auch das Google-Search-Widget für Suchanfragen nutzen können. Derzeit ist dieses Widget ja nur eine Art Shortcut zu google.com.

Die vorgegebenen Designs erinnern ein wenig an den Lock-Screen-Look, an dem es ja im Grunde nicht viel zum Aussetzen gibt. Ein paar mehr Gestaltungsmöglichkeiten wären jedenfalls noch recht praktisch.

Gleichzeitig kann man aber auch für jemanden in seinen Kontakten ein Poster gestalten , das am Bildschirm auftaucht, wenn dieser jemand anruft. Ich habe das mal mit einem Bild des Apple-Managers Craig Federighi gemacht.

StandBy

Die Smart-Display-Funktion ist eine wirklich nette Erweiterung für die Apple-Handys. Die Designs sind wie gewohnt wunderbar aufeinander abgestimmt und fügen sich nahtlos in den Apple-Look ein.

Lobenswert ist, dass hier nicht nur die Musikwiedergabe von Apple-Music dargestellt wird. Auch die Wiedergabe von Spotify taucht im StandBy-Modus auf. Ebenso wird ein Timer oder Wecker dargestellt - mit Snooze-Taste.

Ein paar mehr Personalisierungsmöglichkeiten wären natürlich auch hier wieder wünschenswert. Außerdem sind die Voraussetzungen damit die StandBy-Funktion überhaupt startet, etwas kompliziert.

Das iPhone muss nämlich stationär im Landscape-Modus platziert werden und es muss eine Verbindung mit dem Stromnetz bestehen - per Induktion oder kabelgebunden. Erst dann aktiviert sich der StandBy-Modus.

Am besten nutzt man dieses Smart-Screen-Feature wohl mit einer kabellosen MagSafe-Ladestation. Am Schreibtisch oder auch am Nachtisch kommt dem iPhone dann eine neue Rolle zu.