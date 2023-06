iOS 17, watchOS 10 und mehr: Was Apple an Software angekündigt hat

Ein großer Schwall an iPhone-Features kommt mit iOS 17 , das ab sofort als Entwickler*innen-Beta zur Verfügung steht. Eine der spannendsten neuen Funktionen ist wohl StandBy . Damit wird das Handy, wenn man es im Querformat lädt, zu einer Art smartem Display , das Informationen wie Uhrzeit und Datum permanent anzeigt. Auch als digitaler Bilderrahmen dient das iPhone in dieser Form. Natürlich gibt es dafür auch entsprechendes Zubehör.

Eine neue Journal-App erlaubt es, Tagebuch zu führen, um sein Wohlbefinden zu steigern. Mobilbox-Nachrichten werden außerdem künftig automatisch live transkribiert. Man sieht also in Echtzeit per Text, was der*die Anrufer*in gerade auf die Box spricht. Die Telefon-App wurde aufpoliert, Contact Posters liefern nun eine Vollbild-Anzeige, wer einen gerade anruft.

Messages bekommt neue Sticker-Funktionen. Sprachnachrichten kann es zudem ebenfalls transkribieren. FaceTime unterstützt jetzt Audio- und Videonachrichten, wenn der Kontakt gerade nicht erreichbar ist.

Standortinformationen können sich bei einem Treffen datenschutzsicher geteilt werden. Und mit AirDrope-Range kann man Files auch dann teilen, wenn man nicht nebeneinander stehen bleibt. Last but not least: Autokorrektur wurde per Machine Learning überarbeitet und Siri hört jetzt nur auf “Siri” anstatt auf “Hey Siri”.