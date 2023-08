iPhone 15: Alle Details, die bereits bekannt sind

Das bedeutet in erster Linie, dass dieses Jahr sämtliche iPhones - also auch die Nicht-Pro-Modelle - mit Dynamic Island ausgestattet werden. Der dicke Balken-Notch ist somit ein für alle Mal Geschichte.

Die Pro-Modelle sollen im Vergleich zu den Standardgeräten einen noch größeren Stacked-Sensor von Sony erhalten, der noch mehr Licht aufnehmen kann. Gerüchten zufolge soll der neue Image-Sensor zu spürbaren Verbesserungen in allen Situationen und in allen Modi führen.

Möglicherweise wird das mit dem iPhone 15 auch in Europa der Fall sein. Gerüchten zufolge soll in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Portugal und Großbritannien auf einen SIM-Karten-Slot verzichtet werden.

In den USA kommen sämtliche neuen iPhone-Modelle ohne physischen Einschub für eine SIM-Karte auf den Markt. iPhone-Nutzer*innen in den USA müssen also eine eSIM verwenden.

Wie hoch ist der Preis des iPhone 15 (Pro)?

Wenn die Gerüchte stimmen, dürfte es eine deutliche Preiserhöhung geben - genauer gesagt, wesentlich höhere Preisunterschiede zwischen den einzelnen Modellen.

Angeblich will Apple den Einstiegspreis für das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus gleichbelassen. In Österreich wären das 999 Euro (UVP) beziehungsweise 1.149 Euro (UVP). Auf Amazon gibt es das iPhone 14 ab 836 Euro, das iPhone 14 Plus ab 994 Euro.

Im Gegensatz dazu sollen die Preise für die Pro-Modelle vergleichsweise stark anziehen, wodurch sich Apple eine Steigerung bei den Verkäufen der Standardgeräte erhofft. Auf Amazon gibt es das iPhone 14 Pro derzeit ab 1.118 Euro, das iPhone 14 Pro Max ab 1.249 Euro.

Um den Preisanstieg zu kaschieren, könnte Apple die Mindestspeichergröße beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max auf 256 GB anheben - der größtmögliche Speicher soll 2 TB betragen.

Denkbar istaußerdem, dass das Pro-Max-Modell den größten Preissprung hinlegen wird. Verantwortlich dafür könnte die Periscope-Kamera sein. Wie hoch die Preise der Pro-Modelle tatsächlich sein werden, wird sich erst zeigen.