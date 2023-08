iPhone 15 mit USB-C: Apple-Kabel soll großen Nachteil haben

Das kommende iPhone soll das erste mit USB-C-Anschluss werden. Das beigelegte Kabel könnte aber in einer Hinsicht enttäuschend sein.

Was genau man daraus ableiten kann, darüber kann man derzeit nur spekulieren. So wäre es denkbar, dass nur die Pro-Modelle ein schnelleres Kabel bekommen. Möglich wäre aber auch, dass alle iPhone-Kund*innen für schnellere Geschwindigkeiten separates Zubehör kaufen müssen. Nutzer*innen, die regelmäßig Fotos oder hochauflösende Videos via Kabel übertragen möchten, würden um diese zusätzliche Ausgabe nur kaum herumkommen.

Schnelleres Aufladen

Etwas positivere Nachrichten zum iPhone 15 sind zuletzt durchgesickert. So sollen einige Modelle deutlich schneller laden als ihre Vorgänger, nämlich mit 35 Watt.

Informationen darüber, wann Apple das iPhone 15 offiziell zeigen wird, gibt es indes bisher nicht. Als wahrscheinlich gelten der 12. oder 13. September als Präsentationstermin.